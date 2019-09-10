بالصور... محمد بن زايد يستقبل البطل الروسي نور محمدوف

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة الـ "يو أف سي"، حبيب نور محمدوف.

موسكو – سبوتنيك. وقابل الشيخ محمد بن زايد المصارع الروسي في قصر البحر في أبوظبي، بعد يومين من تتويج الروسي بطلا للنزال الرئيس في بطولة "أبوظبي للتحدي".

وهنأ ولي عهد أبوظبي نور محمدوف على أدائه، متمنيا له التوفيق ومزيدا من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

محمد بن زايد يستقبل البطل العالمي حبيب نور محمدوف ويهنئه بفوزه في بطولة أبوظبي للتحدي. pic.twitter.com/MGC7wy8iEL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 9, 2019

وأعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.

هذا وتمكن المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، يوم السبت الماضي، من الاحتفاظ بحزام بطولة "يو أف سي"، وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.

وبذلك، يكون "نور محمدوف" حقق فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية.