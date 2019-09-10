بالفيديو... أهداف البرتغال وليتوانيا (5-1) رونالدو يحرز سوبر هاتريك

أحرز أهداف البرتغال نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو أربعة أهداف، في الدقائق 7، 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.
سوبر هاتريك :— fahad_live😈 (@kingdoms_live) September 10, 2019
اهداف كريستيانو رونالدو كامله #البرتغال_ليتوانيا pic.twitter.com/PrTBRdaeuh
بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر أوكرانيا 13 نقطة في تصفيات يورو 2020، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.
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