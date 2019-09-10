بالفيديو... أهداف مباراة البرتغال وليتوانيا (5-1) رونالدو يحرز سوبر هاتريك

سحق منتخب البرتغال نظيره ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

أحرز أهداف البرتغال نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو أربعة أهداف، في الدقائق 7، 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.

​

بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر أوكرانيا 13 نقطة في تصفيات يورو 2020، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.