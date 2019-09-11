بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا وكوسوفو (5-3) بتصفيات يورو 2020

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره كوسوفو بنتيجة (5-3)، يوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

أحرز أهداف اللقاء لمنتخب إنجلترا رحيم سترلينج، هاري كين، مرجيم فويفودا بالخطأ في مرماه، جادون سانشو "هدفين" في الدقائق (8، 19، 38، 44، 46) على الترتيب، بينما أحرز أهداف كوسوفو فالون بيريشا "هدفين" وفيدا موريكي بالدقائق (1، 49، 55) على الترتيب.

إنجلترا 5 * 3 كوسوفو .. أهداف المباراة .. الهدفين الأول والثاني من تسجيل فالون بيريشا ( لاعب لاتسيو ) ..



وأيضاً أمير رحماني ( مدافع هيلاس فيرونا ) تسبب بضربة جزاء في الدقيقة ٦٥ لكن هاري كين أهدرها ..



Via : @ElcalcioTV1 pic.twitter.com/BbuR0408FI — الكالتشيو (@maradona299) September 10, 2019

بهذ الفوز يتربع منتخب الأسود الثلاثة في صدارة المجموعة برصيد 12نقطة من 4 انتصارات متتالية بتصفيات يورو 2020، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 8 نقاط.