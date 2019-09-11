بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا وكوسوفو (5-3) بتصفيات يورو 2020

أحرز أهداف اللقاء لمنتخب إنجلترا رحيم سترلينج، هاري كين، مرجيم فويفودا بالخطأ في مرماه، جادون سانشو "هدفين" في الدقائق (8، 19، 38، 44، 46) على الترتيب، بينما أحرز أهداف كوسوفو فالون بيريشا "هدفين" وفيدا موريكي بالدقائق (1، 49، 55) على الترتيب.
إنجلترا 5 * 3 كوسوفو .. أهداف المباراة .. الهدفين الأول والثاني من تسجيل فالون بيريشا ( لاعب لاتسيو ) ..— الكالتشيو (@maradona299) September 10, 2019
وأيضاً أمير رحماني ( مدافع هيلاس فيرونا ) تسبب بضربة جزاء في الدقيقة ٦٥ لكن هاري كين أهدرها ..
Via : @ElcalcioTV1 pic.twitter.com/BbuR0408FI
بهذ الفوز يتربع منتخب الأسود الثلاثة في صدارة المجموعة برصيد 12نقطة من 4 انتصارات متتالية بتصفيات يورو 2020، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 8 نقاط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)