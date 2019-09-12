ميسي يكشف حقيقة نيته الرحيل عن برشلونة... وهذا رأيه في عودة نيمار

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن قلعة البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، "مستقبلي؟ برشلونة هو بيتي، ولا أريد الرحيل، لكني أريد الفوز بدوري الأبطال".

🌍 EXCLUSIVA MUNDIAL 📰



🗣 #Messi: "Me encantaría ganar la Champions..."



🗞 Mañana, todas las respuestas en @sport pic.twitter.com/yuHhXBZ2PP — Diario SPORT (@sport) September 11, 2019

وعلق ميسي أيضا على صفقة النجم البرازيلي نيمار التي لم تتم، حيث رفض ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي التفريط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وقال ميسي، "أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على التعاقد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتمنى عودته".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني، "عودته كانت ستمثل قفزة للنادي في حقوق الرعاية، بصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".

🌍 WORLDWIDE EXCLUSIVE 📰



💥 You were waiting for it and now it's here



👑 Tomorrow @Sport_EN interviews Leo #Messi, the best player in the World pic.twitter.com/7xcsshf7TZ — Diario SPORT (@sport) September 11, 2019

وتابع ميسي، "أنا لا أشعر بخيبة الأمل فنحن لدينا فريق رائع، وسيكون قادرًا على القتال على كل الألقاب بدون نيمار، ولكن قلنا رأينا في الأمر ببساطة".

وعن الجهاز الإداري لبرشلونة قال "سيكون من الجيد للنادي أن يكون مستقرًا، وليس به الكثير من التغيير على مستوى الإدارة الرياضية، وبويول سيكون مثاليًا لمنصب السكرتير الفني".

واختتم ميسي "زوجتي أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، وهي رفيقة رائعة، وتعرف كيف تقف معي دائمًا وخصوصًا في الأوقات العصيبة".