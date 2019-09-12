تامر عاشور يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته وموقفه من زواجه الأول... صور

فاجأ المغني المصري تامر عاشور جمهوره بإعلان خطوبته من متسابقة ملكة الجمال السابقة دارين حلمي، كما أثار جدلا بموقفه من توضيح مصير زواجه الأول.

ونشر تامر عاشور، عبر حسابه على إنستغرام، صورة تجمعه مع خطيبته دارين حلمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة.. وهقول إني بحبها قدام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".

وأثارت الصورة حالة من الجدل بين جمهور تامر عاشور، حيث شكك بعضهم في صحة خطوبته، وأن زواجه الأول ما زال مستمرا، خاصة وأنه احتفل مع زوجته سمر أبو شقة بولادة طفلتهما "أيام" في شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب مجلة "هي".

وساعد عاشور على زيادة حالة الجدل والغموض حول زواجه الأول بتجاهله توضيح مصير هذا الزواج، واكتفائه بالتركيز على علاقته الجديدة بدارين حلمي موجها إليها كلمات الغزل.