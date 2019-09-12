احصل على كيلوغرام من الأرز مقابل كل كيلوغرامين من النفايات البلاستيكية

يمكن أن تتحول سلة القمامة إلى وجبة طعام بالنسبة لبعض القرويين في الفلبين، في إطار برنامج الأرز مقابل البلاستيك، الذي انطلق بهدف حماية البيئة وتوفير الطعام للناس.

ومنذ يونيو/ حزيران، بدأ مسؤولون في قرية بيان بضواحي مانيلا، تقديم كيلوغرام من الأرز مقابل كل كيلوغرامين من النفايات البلاستيكية؛ بحسب وكالة "رويترز".

ومن بين المشاركين بقوة في البرنامج، فيرونيكا دولوريكو، التي تطلق على نفسها لقب "أم البيئة".

وتجوب دولوريكو وهي أم لأربعة أبناء، وزوجة لسائق مركبة صغيرة ذات أربع عجلات "ريكشو"، الحي الذي تقطنه وتجمع النفايات البلاستيكية من الشوارع أو من الجيران.

ويتراوح ثمن كيلو الأرز بين 30 و40 بيزو (0.75 دولار أمريكي)، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لأشخاص يعيشون تحت خط الفقر، وتبلغ قيمة استهلاكهم الشهري 241 دولارا.

وتقول بعد تسليم غنيمتها الشهرية من النفايات البلاستيكية لمسؤولي القرية "الحصول على كيلو أرز عن اليوم الواحد مساعدة كبيرة لنا".