سويسري ينشئ مهبطا للفضائيين ويزعم: هم من أمروني بذلك... فيديو

عمل رجل سويسري يدعى فيرنر جايسلي، لعدة سنوات، في مشروع أقل ما يقال عنه، أنه أغرب ما يكون، حيث أنشأ ما أسماه "مطارا فضائيا" عملاقًا في الأرجنتين.

وصل فيرنر جايسلي إلى بلدة كاتشي، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة سالتا الأرجنتينية، وهي منطقة تشتهر بين مهووسي الكائنات الفضائية في جميع أنحاء العالم، وصل في ليلة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 ، يقول جيسلي إن الفضائيين اتصلوا به وأعطوه تعليمات مفصلة حول كيفية بناء مهبط لهم على الأرض، بحسب موقع "نوتيتسي دلموندو".

وقال فيرنر جايسلي للصحفيين قبل بضع سنوات: "في منتصف ليل 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 فجأة ظهر جسمان ساطعان على ارتفاع حوالي 200 متر فوق أحد الأنهار، كانت دائرية ولها لون المعدن المصقول".

وتابع" اقتربا إلى مسافة حوالي 100 متر فوق رؤوسنا وأطلقوا شعاع ضوء قوي، الغريب أن هذا الضوء غير العادي لم يؤثر على نظرنا، وفي تلك اللحظة بدأ كأن شيء يغلي في ذهني، لقد كان أمرًا، حيث طلبوا مني، عن طريق التخاطر، بناء مهبط للفضائيين".

بعد وقت قصير من هذا الحادث الغريب، بدأ الرجل في تنفيذ المشروع، على بعد حوالي 4 كم من مدينة كاتشي. يتكون "المهبط الفضائي" من شكل نجمي كبير، به 36 رأسا وقطرها 48 مترا ، مع وجود نجم أصغر في المركز.

وصنع المهبط من الحجارة البيضاء التي أخذها جايسلي ومساعده لويس، الذي شهد أيضا ليلة التواصل مع الفضائيين، من الجبال القريبة، يحيط بالنجم الرئيسي نجوم أصغر مصنوعة من الصخور الداكنة، بحيث يكون المهبط مرئيا بوضوح من ارتفاع عال جدا.

بعد مرور سنين، اشتهر فيرنر جايسلي ومهبطه الفضائي في جميع أنحاء العالم، حيث يزوره المهووسون بالكائنات الفضائية التي أصبحت نقطة جذب سياحية حقيقية، على الرغم من أن المنطقة معروفة بكونها مليئة بالثعابين السامة.

يشار إلى أن ويرنر جايسلي غادر الأرجنتين، بسبب مشكلة يرجح أنها قانونية، وانتقل للعيش في بوليفيا، حيث يعتزم البدء في بناء مهبط فضائي جديد.