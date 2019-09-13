Widgets Magazine
تسجيل
09:38 13 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    معمل لتشخيص السرطان

    دراسة جديدة صادمة... نتائج أدوية السرطان الحديثة "مخيبة للآمال"

    © Sputnik . Kiril Kallinikov
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    انتعشت الآمال قبل 20 عاما حول جهود مكافحة السرطان، بعد أن تمكنت فرق بحثية أمريكية من الكشف عن طرق جديدة، بهدف تفعيل استراتيجيات ثورية لمكافحة السرطان.

    ونشرت دراسة جديدة صادمة توضح أن العلماء ربما يكونون قد بالغوا في الآمال المنعقدة على استراتيجية مكافحة السرطان عبر استهداف البروتينات التي تغذي الخلايا السرطانية، أو البروتينات المسؤولة عن نشوء السرطان وتطوره، وذلك بحسب صحيفة "الرؤية".

    ممارسة الرياضة
    © REUTERS / Edgar Su/File Photo
    منها ارتداء قفازات للتنظيف... 15 تصرفا يوميا تحميك من السرطان
    وأكدت الدراسة أن هؤلاء العلماء فشلوا بشكل كبير خلال العشرين عاماً الماضية في نقل تلك العلاجات من مرحلة التجارب السريرية إلى مرحلة الابتكار والتصنيع.

    وعلقت تلك الدراسة ذلك الفشل على شماعة "متابعة الأهداف الخاطئة"، إذ يقوم العلماء والباحثون في المعامل بدراسة بروتينات ليست مسؤولة عن السرطان من الأساس، وبالتالي تصميم أدوية لا يمكن أن تؤدي للقضاء عليه.

    وبدأ الاكتشاف بصدفة نادرة، إذ كان عالم أحياء السرطان في مختبر كولد سبرينغ هاربور بولاية نيويورك، جايسون شيلتزر، يقوم باختبار جديد لدواء يعالج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، فوجد أن الخلايا السرطانية التي تفرز بروتيناً يسمى MELK تجعل السرطان متوحشاً وتقلل من فرص بقاء المريضات على قيد الحياة.

    وكانت دراسات سابقة قد أشارت بالفعل إلى أن ذلك البروتين "ضروري لانتشار سرطان الثدي". وبالفعل كان الباحثون يختبرون عقاراً يستهدف ذلك البروتين ويمنع إفرازه من الأساس.

    إلا أن شيلتزر وفريقه البحثي قاموا باستخدام تقنية كريسبر، وهي تقنية تقوم بتحرير الجينات وتعديلها، لاقتلاع الجين الذي يسبب إفراز ذلك البروتين، إلا أن قدرة الخلايا السرطانية على التكاثر لم تتوقف!

    ويشير الباحث شيلتزر إلى أن العمل على تحسين تقنيات الطب الشخصي ربما يكون أفضل، إذ إن كل حالة مصابة بالسرطان تختلف بشكل جوهري عن الحالات الأخرى.

    ويرى شيلتزر أن مستقبل الأدوية التي تستهدف البروتينات "أصبح في مهب الريح"، مشيراً إلى أن الحل يكمن إما في تطوير العلاجات الحالية، أو في تقنيات العلاج المناعي، أو تطوير أساليب الطب الشخصي.

    انظر أيضا:

    ابتكار عقار لعلاج سرطان الرئة بنسبة نجاح 54%
    أغذية تحمي من سرطان البروستاتا
    السرطان هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة في الدول الغنية
    منها ارتداء قفازات للتنظيف... 15 تصرفا يوميا تحميك من السرطان
    الكلمات الدلالية:
    نيويورك, بروتينات, سرطان الثدي, السرطان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة جالسة بالقرب من نافورة مياه في حديقة غوركي في موسكو، 10 سبتمبر 2019
    سبتمبر صيفي... درجات الحرارة في موسكو تحطم الرقم القياسي للخريف
    الولايات المتحدة لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    أمريكا لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك