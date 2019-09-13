مجلة: كشف سر علاقة عاطفية تجمع وائل كفوري بإعلامية

وذكرت المجلة أن وائل كفوري ظهر مؤخرا برفقة إعلامية شهيرة جعلت الشائعات تتردد داخل الساحة الفنية عن وجود علاقة حب تجمعهما، حيث رافقته هذه الإعلامية في أكثر من مناسبة، مثل أعياد ميلاد أصدقاء إعلاميين مشتركين، مشيرة إلى وجود تعليقات فيها كثير من الغزل والود بين الطرفين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وكان هناك بعض المساندات من قبل جمهور وائل كفوري في بلدته زحلة بعد انتشار التسجيل الصوتي الخاص بمحامي طليقته وهو يهينه هو ومدينته، وهذا ما رفضه جمهور وائل، فرفعوا لافتات في الشارع تحمل اسمه وتوجه له التحية والفخر بأنه من أبناء البلدة.
يشار إلى أن آنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، احتفلت بعيد ميلاد ابنته ميشيل، حيث نشرت صور خاصة بابنتها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل صور إنستغرام، لكن بدون إظهار وجهها احتراماً لرغبة والدها في إبعاد ابنتيه نهائياً عن وسائل الإعلام والصحافة.
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