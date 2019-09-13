زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا "توت عنخ آمون" في إيطاليا

قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي فرنشيسكو سنتاكونو، والموسيقي زيمبوني.

وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة، اليوم الجمعة، إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020، وذلك بحسب صحيفة "التحرير".

وأوضح حواس أنه بعد ذلك ستعرض، في 4 نوفمبر/تشرين الثانية 2022، في وادي الملوك بمصر، احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح الدكتور زاهي حواس أنه قام بتأليف هذه الأوبرا لأن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي 148 عاما؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون"، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذكرى المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ولفت إلى أن أهم مشاهد الأوبرا تدور حول موت الملك اخناتون وتولي نفرتيتي العرش، ومقتل توت عنخ آمون عن طريق ملك كوش، وكيف أن حور محب أفشل المؤامرة وقتل جنود كوش، والمشهد الآخر حول تولي توت عنخ آمون العرش والمشهد الآخر لانتصار الملك توت علي ملك كوش.

وأشار حواس إلى أنه سيتم الإعلان الثاني عن الانتهاء من الموسيقى الخاصة بالأوبرا في مدينة نيويورك، في آخر ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحا أنه كتب 16 كتابا عن "توت عنخ آمون"، وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.

وأكد زيمبوني مؤلف الموسيقي، أن أوبرا توت عنخ آمون ستبهر العالم أجمع لاشتراك "دومنجو" أشهر أوبرالي في العالم في الغناء بها، لافتا إلى أنه تم تمثيل المشهد الأول للأوبرا عن طريق الممثلة الأوبرالية الشهيرة "سوزانا"، وقامت بدور نفرتيتي ومعها الايطالي روبرتو، الذي قام بدور الكاهن.