ميزات "واتسآب": 5 حيل قد لا تعرفها لاستخدام التطبيق الأكثر شعبية في العالم

يتميز "واتسآب"، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، بقائمة طويلة من الميزات التي تجعله تطبيق المراسلة العالمي الأول.

ويضيف التطبيق المملوك لفيسبوك ميزات جديدة على مر السنين وهناك بعض الحيل المميزة التي قد لا يعرفها الكثير، وهذه الميزات مفيدة لمن يستخدمون التطبيق بشكل متكرر، نستعرض منها خمس حيل يجب أن يكون كل مستخدمي واتسآب على علم بها.

أداة GIF المدمجة: يأتي "واتسآب" مع أداة للصور المتحركة بصيغة "GIF" مدمجة تتيح إرسال مقاطع فيديو مسجلة عبر كاميرا التطبيق الداخلية وإرسالها إلى الأصدقاء.

👾 Spotted a GIF Sharing Tool and Stickers Buttons location for an upcoming WhatsApp Web update!https://t.co/XdXfxCTxUz — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 31, 2018

لاستخدام الميزة، يمكن للمستخدم فقط تسجيل مقطع فيديو واختيار أيقونة GIF في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التطبيق. كما يمكن للمستخدم تعيين مدة مقطع الـ GIF.

الرسائل الصوتية: يمكن أن يكون الاستماع إلى الرسائل الصوتية في مكان عام أمرا صعبا بعض الشيء، لكن مع واتسآب يبدو الأمر مختلفا.

إذ يعزز "واتسآب" خصوصية مستخدميه فيما يتعلق بالاستماع للرسائل الصوتية في مكان عام، بمجرد الضغط على زر "تشغيل" الرسالة ووضع الهاتف بالقرب من أذنك.

This is how you can play WhatsApp Voice messages privately https://t.co/BCXVDnGcr0 pic.twitter.com/X3BhiAXAcd — TechJuice (@TechJuicePk) June 26, 2018

فقد أصبح التطبيق ذكيا بما يكفي لاكتشاف أن هاتفك بالقرب من رأسك، ليقوم بالتبديل وتشغيل الرسالة تلقائيا عبر سماعة الأذن بدلا من السماعة الخارجية.

توفير استهلاك البيانات: أسعار البيانات غالية هذه الأيام، وواتسآب يعرف ذلك جيدا، لذلك يوفر التطبيق طرقا رائعة لمساعدتك في توفير استهلاكك للبيانات.

أولا، يمكنك ببساطة تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط من خلال النقر على الإعدادات، وفتح البيانات وتعديل إعدادات "استخدام التخزين" (Storage Usage)، حيث يمكنك تحديد خيارات مثل التنزيل التلقائي للوسائط عند استخدام بيانات الهاتف المحمول أو عند الاتصال بشبكة "واي فاي".

Here is how you can save mobile data when you using WhatsApp. 🤓 😅 😎https://t.co/dlX60pRtP1 pic.twitter.com/55zfHwvHtJ — Afrihost (@Afrihost) July 24, 2019

مشاركة حالة واتسآب عبر فيسبوك: يتيح لك واتسآب الآن مشاركة حالة واتساب كقصة عبر فيسبوك.

للقيام بذلك، انقر فوق الحالة على واتسآب وقم بـ"تحديث الحالة"، ومن "حالتي" ( My status)، انقر فوق مشاركة عبر "قصة فيسبوك" ( Facebook Story)، وانقر فوق السماح أو فتح، لفتح تطبيق فيسبوك.

“From the end of June, #WhatsApp users see a new sharing option beneath their status, which can be used to post a status directly to their Facebook story or send it to another app like Instagram, Gmail, or Google Photos.” — ATHI GELEBA 🇿🇦 (@AthiGeleba) July 3, 2019

وفي تطبيق فيسبوك، حدد الجمهور الذي تريد مشاركة قصتك معه، ثم انقر فوق "مشاركة الآن" (Share Now).

تنسيق رسائل واتسآب: يتيح لك واتسآب تنسيق النص والحصول على لمسات إبداعية بسيطة، إذ يمكنك واتسآب من جعل الرسائل تبدو بخط عريض أو وضع خط يتوسط النص أو حتى وضع خط أسفل النص.

We teach you how to format your #WhatsApp messages: use bold and cursive fonts as well as cross out parts of the text 📝 https://t.co/ujshglnbOW pic.twitter.com/aJ9geM3QEK — Uptodown (@uptodown_en) September 6, 2019

لوضع علامة خط على النص، أدخل رمز التلدة (~) في بداية ونهاية النص. ولجعل النص أعرض ضع علامة النجمة (*) في بداية ونهاية النص، ولو وضع الخط السفلي، استخدم الشرطة التحتية (_).