شقيقة عزت أبو عوف تروي واقعة غامضة لحظة وفاته... فيديو

وسردت مها أبو عوف الواقعة لقناة "إم بي سي" مصر، حيث قالت: "كنت متواجدة في المملكة العربية السعودية، وعلى اتصال دائم بالمستشفى المتواجد بها عزت للاطمئنان على حالته".

وتابعت مها أبو عوف "أمر غريب حدث لي وهو ما أكشف عنه للمرة الأولى، حيث كنت ذاهبه للنوم في غرفتي وفوجئت بالستارة تقع على الأرض أمامي دون سبب"، وتعجبت مازحة: "هي العفاريت ورايا ورايا، مش معقول".

أسرعت الفنانة المصرية بالاتصال بالمستشفى للاطمئنان على شقيقها ولم تجد رد منهم، بعدها فوجئت بشقيقتها تتصل بها وتخبرها بخبر وفاة شقيقها.

يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف توفي، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 1 يوليو/تموز الماضي، بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات قضى بها نحو شهر ونصف.

وكان أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من مشاكل صحية فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.

ذكر أن الفنانة مها أبو عوف، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن حالة شقيقها عزت أبو عوف (70 عاما) حرجة جدا، وأنه يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بحسب تقارير محلية.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".