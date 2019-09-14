بالفيديو... سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وتسرع نهاية عهد النفط

تسعى شركة تويوتا اليابانية إلى الترويج لموديل جديد من سيارة "بريوس"، التي تصنعها خلال معرض السيارات الدولي، المقام حاليا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ميزة هذه السيارة أنها تعمل بالطاقة الشمسية عبر ألواح توضع فوق السيارة وعلى بعض جوانبها الأخرى، ومنها غطاء المحرك، وتُغذي باستمرار بطاريات وُضعت في صندوق السيارة الخلفي. وذلك بحسب وكالة "مونت كارلو".

ومن أهم خصائص هذه الألواح الشمسية أنها استُمدت من تقنيات صنع الألواح الشمسية المتناهية الدقة والخفة والتي تُستخدم عادة لتشغيل الأقمار الاصطناعية.

وقد أثبتت التجارب التي أجريت، حتى الآن، على هذه السيارة أنها قادرة على قطع مسافة تقدر بـ 56 كيلومترا في اليوم، أيا تكن كميات الوقود الشمسي التي تسمح ألواحها بإنتاجها على مر الفصول.

وهناك اليوم قناعة لدى المختصين في صناعة السيارات بأن تغلب مهندسي هذه السيارة على عقبتين اثنتين، من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في تسريع وقود السيارات المستخرج من النفط.

وتتمثل العقبة الأولى في تخفيف وزن صندوق السيارة الخلفي الذي توضع فيه البطاريات. أما العقبة الثانية فهي كلفة إنتاج السيارة والتي لا تزال مرتفعة حتى الآن.