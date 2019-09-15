تطبيق جديد لجمع الأدلة ضد العنف الجنسي

وتشمل الأدوات أخذ عينات الحمض النووي والمناديل وشريط لاصق أحمر يحمل اسم "الدليل"، بحسب صحيفة "فوكس".

The diy rape kit story somehow got worse??? the statements here are straight up WHACK 1/https://t.co/O2SC6MkA3k — KS (@katejsim) September 14, 2019

واعترفت كامبل بأنها وقعت أيضا ضحية الاغتصاب، ومرت بمرحلة صعبة جدا في حياتها، حيث قالت، "يجب أن يكون للضحايا الحق في جمع الأدلة ضد المعتدي دون مغادرة المنزل".

وتعرضت هذه الأدوات لانتقادات كبيرة في أمريكا، حيث لا تعتبر هذه العينات المأخوذة باستخدام الأدوات المعروضة قانونية ولا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار وبذلك تضلل الناس.

وقال المحامي العام في مدينة نيويورك: "إنني قلقة للغاية من أن الشركات تبيع أدوات تمنع الناس من طلب المساعدة المهنية وتطالب بجمع الأدلة دون معرفة ما إذا كانت المحكمة ستقبل الأدلة".