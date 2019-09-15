نشوى مصطفى تغني لابنتها في حفل زفافها... فيديو

فاجأت الفنانة المصرية، نشوى مصطفي، ابنتها "مريم"، بأغنية خصصت لها لحفل زفافها، على ألحان أغنية شاكيرا "WAKA WAKA".

وغنت نشوى الأغنية مع ابنتها وزوجها في أجواء مليئة بالمرح والضحك، وسط مجموعة من الفنانين الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية وتفاعلوا معها. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وحضر حفل الزفاف، الذي أقيم الخميس الماضي، عدد كبير من الفنانين بينهم الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل، والفنانة منال سلامة، والفنان ياسر جلال، والفنان إيهاب فهمي.

وكانت نشوى قد احتفلت في شهر يوليو/تموز الماضي، بزفاف نجلها عبدالرحمن، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأهدت له أغنية داخل الحفل، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد.