كيف يكشف "الكعب العالي" انطباعات المرأة عن الرجل في الموعد الأول

كثير من الرجال يبحثون عن الأشياء التي تثير حفيظة النساء وتجعلهن يعجبن بالرجل، ولكن ما لم يتوقعه أحد أن يكون الكعب العالي دليلا على إعجاب المرأة بالرجل من عدمه.

وجدت دراسة حديثة، أن هناك تناسبا بين ارتداء النساء للكعب العالي خلال المواعيد الغرامية وبين إعجابهن بالرجل المتواجد معهن خلال المقابلة الغرامية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت دراسة أن النساء لا يرتدين الكعب العالي خلال مقابلة رجل يعتقدن أنه "قبيح".

قام العلماء خلال الدراسة باختبار 292 طالبة جامعية، جميعهن مستقيمات، حول عدد المرات التي يرتدين فيها الكعب العالي أو الأحذية الأخرى.

Women are less likely to wear high heels if they are going on a date with an ugly man because they don't want to have sex with them, study claims https://t.co/PSeH9dscre — Daily Mail Online (@MailOnline) September 14, 2019

وسئلت المتطوعات عما إذا كانوا سيرتدين الكعب العالي أو الأحذية المسطحة، إذا ذهبن في موعد مع أحد رجلين تم أخذ من صورهما من موقع "جوجل"، حيث اعتبرت إحدى صورتي الرجلين جذابة جدا من قبل لجنة مؤلفة من 14 امرأة منفصلة، واعتبرت الصورة الأخرى عكس ذلك تماما.

قال 60 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة،

إنهن سيختارن الكعب العالي في موعد مع الرجل الجذاب.

فيما قال 22 في المائة فقط من النساء الخاضعات للدراسة أنهن سيرتدين الكعب العالي لموعد مع الرجل غير الجذاب.

وسجلت نتائج مماثلة عندما قام فريق من جامعة كومنيوس في براتيسلافا، بالحصول على إجابات من نساء لم يرتدين الكعب العالي قط.

الكعب العالي مؤشر على الصحة الجنسية

وقال الفريق في مجلة علمية: "من وجهة نظر تطورية، الكعب العالي بمثابة مؤشر دقيق واستراتيجي للاهتمام الجنسي عند الإناث".

من ناحية أخرى، قد تتجنب الإناث الكعب العالي في الحالات التي يرغبن فيها تجنب الاهتمام بتزاوج غير مرغوب فيه.

وأضاف الباحثون، بقيادة الدكتور بافول بروكوب:

"تستخدم الإناث تكتيكات سلوكية مختلفة من أجل جذب انتباه رجل يرغبن فيه".

وأشار إلى أن، "ارتداء الكعب العالي يعزز جاذبية الإناث للجنس الآخر، وبالتالي استخدامهن يعتبر إشارة جنسية قوية على الرغبة في الرجل".

تم قياس مدى رضى المشاركات عن أنفسهن وشعورهن بأنهن أكثر جذابية خلال الدراسة، إذ أكدت الغالبية العظمى أنهن يشعرن بكونهن أكثر جاذبية خلال ارتداء الكعب العالي.