وائل كفوري يرقص في عيد ميلاده بحضور سياسيين... فيديو

احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري، مساء أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ45، حيث ظهر وهو يرقص برفقة الأصدقاء.

وذكرت صحيفة "النهار" أن عيد ميلاد كفوري أقيم باحتفال ضخم في منزله في زحلة بحضور عدد من أصدقائه السياسيين والفنانين والإعلاميين، ومن بينهم الأمين العام لـ''تيار المستقبل'' أحمد الحريري وزوجته لمى برجي والنائبين هادي حبيش الفنان وجورج عقيص.

وظهر من بين الحضور الفنان ملحم زين والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ونجل صعب وزوجته، إضافة إلى ناجي أسطا وسيرين عبد النور ونيشان وجيسيكا عازار وريما نجيم وكارلا حداد وباسكال مشعلاني وكارلوس والشاعر حبيب بو أنطون وغيرهم.

في سياق آخر، أثارت مجلة "نواعم" ما وصفته بالأسرار الجديدة في حياة الفنان اللبناني وائل كفوري، وذلك في أعقاب اختتامه موسمه الصيفي بحفل غنائي في قبرص، بعد أن أحيا العديد من الحفلات الغنائية الناجحة والمهرجانات الدولية.

View this post on Instagram Wow 😍😍😍😍😍 #happybirthdaywaelkfoury @waelkfoury @joelle__bassil A post shared by Ranoosh Kfoury (@ranooshkfoury) on Sep 15, 2019 at 10:16am PDT

وذكرت المجلة أن وائل كفوري ظهر مؤخرا برفقة إعلامية شهيرة جعلت الشائعات تتردد داخل الساحة الفنية عن وجود علاقة حب تجمعهما، حيث رافقته هذه الإعلامية في أكثر من مناسبة، مثل أعياد ميلاد أصدقاء إعلاميين مشتركين، مشيرة إلى وجود تعليقات فيها كثير من الغزل والود بين الطرفين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

رغم ذلك نفى أحد المصادر المقربة من وائل كفوري كل ما يتردد عن هذه الأمور، مؤكداً أنها مجرد شائعات، وأن علاقة وائل ودية بجميع أصدقائه في الوسط الإعلامي والفني أيضا، وأنه لا ينشغل حاليا سوى بابنتيه وأعماله الفنية فقط.