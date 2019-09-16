وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

توفيت الفنانة التونسية منيرة حمدي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية منيرة حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الوزارة في بيانها: "ببالغ الأسى والحسرة تنعى وزارة الشؤون الثقافية الفنانة والمطربة التونسية منيرة حمدي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، وقد ولِدَت في باجة سنة 1965".

يذكر أن المطربة الراحلة ظهرت لأول مرة للجمهور في البرنامج التلفزيوني التونسي "نادي المواهب" الذي أطلت منه العديد من الأسماء الفنية في الساحة الغنائية التونسية .

تعاونت مع كبار الفنانين في الخليج كعبد الله رويشد وراشد الماجد، وتعاملت بشكل لافت مع الفنان الراحل حسين الدهماني وغيره من الفنانين التونسيين ملحنين ومطربين وشعراء أغنية.

وخاضت تجربة تلفزيونية من خلال برنامجها "مع منيرة" الذي يعنى بالأغنية التونسية، ومشاركة في التمثيل في الدراما التلفزيونية الخليجية.