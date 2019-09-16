مصري يكتشف معبدا أثريا أسفل منزله والسلطات تتحرك

اكتشف مواطن مصري، في محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، معبدا أثريا أسفل منزله بعد قيامه بالحفر والتنقيب، ما استدعى تحرك السلطات الأمنية.

وتوصلت حملة شنتها شرطة السياحة والآثار، إلى اكتشاف معبد يعود للعصر البطلمي أسفل منزل مواطن يعمل موجها بوزارة التربية والتعليم، بعد قيام صاحب المنزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل بمعاونة 6 آخرين، بحسب صحيفة المصري اليوم.

الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاجhttps://t.co/9xCjRWM1v0 via @masr11_news pic.twitter.com/h7IKKje0rQ — بوابة مصر11 (@masr11_news) September 15, 2019

وأشارت الصحيفة إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة المنشأة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استهداف منزل المذكور وضبطه وباقي المتهمين.

وعثرت الحملة الأمنية على حفر بعرض متر و60 سم، وعمق 9 أمتار ونصف المتر، ينتهي بسردابين من الناحية الشرقية، ومن الناحية الغربية، به مجموعة من الحجر الجيري بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة، وتوجد غرفة من الحجر الجيري عليها رسومات وكتابات وزخارف.

وتم تشكيل لجنة من الآثار لمعاينة الكشف، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن الكشف من الآثار الثابتة، وأنه جزء من معبد بطلمي، وتم التحفظ على المسكن بمعرفة النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.