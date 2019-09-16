بعيدا عن الأذن... 5 استخدامات لأعواد القطن

حذر الكثير من الأطباء من خطورة استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين، إلا أن من يمتلك الكثير منها قد يجد لها استخدامات بديلة بعيدا عن الأذنين.

عرض موقع "سكاي نيوز" مجموعة الاستخدامات اليومية المفيدة للأعواد القطنية، منها استخدامات تجميلية وعلاجية.

تنظيف العين

وضع طلاء الأظافر

يمكن تنظيف العين من مساحيق التجميل عن طريق غمس طرف العود القطني في مزيل مساحيق التجميل للتخلص من خلاله من كحل العين أو المسكرة. كما يمكن للمرأة أيضا استخدام الأعواد القطنية في إزالة الزوائد الرطبة التي تتراكم في طرفي العينين.

وذلك عن طريق استخدام الأعواد القطنية في رسم تصاميم جميلة على الأظافر باستخدام طلاء الأظافر، كما يمكن استخدام الأعواد ذاتها لرسم الحناء على الجسم.

تجميل الرموش

يرى خبراء التجميل أنه يمكن استخدام الأعواد القطنية للحصول على رموش كثيفة وسميكة، وهذه الميزة قد لا توفرها الماسكرا التي تستخدم لهذا الغرض.

علاج الجروح

وذلك باستخدامها في وضع الأدوية السائلة على الجروح، ويكون استخدامها مثاليا للأشخاص الذين يعانون من البثور الحساسة أو حب الشباب.

التعامل مع العلامات السوداء

يمكن للأعواد القطنية إخفاء العلامات السوداء في الوجه، لا سيما حول العينين، وذلك بعد غمرها بمسحوق أو مرهم مبيض، وتساعد الأعواد القطنية هنا على إتمام هذه العملية بدقة كبيرة.