بعد حالة ذعر… طبيب كيم كارداشيان يكشف عن مرضها

كشف طبيب النجمة، كيم كارداشيان، عن حقيقة الآلام التي تداهمها، موضحا أنها تُعاني من مرض التهاب المفاصل الصّدفيّ في يديها وذراعيها.

ذكر الموقع الإلكتروني "Marie Claire"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن طبيب كارداشيان طمأنها بأنها غيرُ مصابة بمرض "الذئبة"، الذي عاشت بسببه حالة من الذّعر خلال الأيام الماضية.

ونقل الموقع عن لسان الطبيب أنّ المرض الأساسي الذي تعانيه كيم هو التهاب المفاصل الصدفي، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل ، الذي ينتج عن مرض الصدفية، وليس مرض الذئبة، الذي تسبب في إصابة مفاصلها بتورم، بالإضافةِ إلى خشونة ووجع.

وأفاد الموقع الإلكتروني أن كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، عبرت عن ارتياحها بعد هذا الكشف، لأن أكثر ما كانت تخشاه هو ثبوت إصابتها بمرض "الذئبة"، الذي يعد مرضا من أمراض المناعة الذاتية، يهاجم أنسجة الجسم السليمة ويدمرها.

وأوضح أن التهاب المفاصل الصدفي مرض يمكن التعامل معه، على الرغم من أنه يتسبب بألم المفاصل والتهابها وتصلبها، وهو أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الثلاثين عاما.

يشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصدفية الجلدية هم أكثر عرضة أن تتطور لديهم الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

وأفادت تقارير بأن كيم تسير الآن على نظام معين من الأدوية، كي تتمكن من مسايرة الآلام التي تشعر بها.

وقالت كارداشيان:

كل ما أتمناه اليوم حقا هو العودة لحيويتي ونشاطي من أجل أطفالي، بعيدا عن أية كآبة أو إحباط؛ لا جدوى من الاكتئاب.