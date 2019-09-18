هندي ينمو له قرن ويستأصله جراحيا... صور

أصيب رجل هندي بحالة مرضية غريبة، ظهرت مثيلتها في فيلم خيال علمي يسمى "فتى الجحيم" أو "Hellboy"، حيث نما في رأس الرجل قرن حاول استئصاله.

وقال موقع 7news إن هذه الحالة تعرف علميا باسم "القرن الدهني" أو "قرن الشيطان"، ويتكون هذا القرن من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر وشعر الإنسان، ويمكن عادة إزالته باستخدام ماكينة حلاقة معقمة، ولكن تظل الحالة الأساسية بحاجة إلى علاج"، بحسب الجراح فيشال غاجبيه.

ويرجع تاريخ إصابة إلى ما قبل 5 سنوات تقريبا، عندما قام المزارع الهندي شيام لال ياداف، من قرية راهلي في ولاية ماديا براديش بالهند، والبالغ من العمر 74 عاما، بصدم رأسه، ليبدأ يتطور في أعلى رأسه ما يشبه الورم، لكنه لم يهتم بالأمر، خصوصا وأن الحلاق كان يعمل على إخفائه.

#LifestyleHealthWellbeing Doctors remove 10cm sebaceous horn from head of Indian man - 7NEWS https://t.co/JCPU806h69 pic.twitter.com/4tFa7g6n0j — iDivaBeauty (@iDivaBeauty) September 18, 2019

وسرعان ما أصبح الوضع صعبا مع تصلب القرن وزيادة طوله إلى أكثر من 10 سنتيمترات بالإضافة إلى زيادة حجمه، الأمر الذي اضطره إلى محاولة الحصول على مساعدة من الأطباء.

ويتعافى ياداف الآن بعد أن لجأ إلى مستشفى بهاجوداي في مدينة ساغار في الهند، حيث قام جراحو الأعصاب باستئصال القرن، وأوضح الجراح فيشال غاجبيه أن القرون الدهنية هي شكل من أشكال الأورام الحميدة في الغالب، ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائما إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة، مشيرا إلى أن العلاجات تختلف، وقد تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.

يذكر أن سبب نمو هذه القرون لا يزال غير معروف، لكن يعتقد أن التعرض للإشعاع أو أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الحالة.