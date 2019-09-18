هاتف سوني الجديد ينافس على الأكثر مبيعا... فيديو

أصدرت شركة "سوني" مؤخرا أحدث نموذج من هواتفها إكسبريا بمواصفات مذهلة، جعلته أحد الهواتف المرشح بقوة لأن يصبح من بين أكثر مبيعا في الأسواق.

ويمتاز هاتف "إكسبريا 5" بجسم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للخدش، أما مقاس شاشتة فهو 6.1 بوصة، وتعتبر واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية حاليا، بحسب موقع "RT".

ويأتي الهاتف بمعالج سنابدراغون855 والذي يعتبر الأقوى حاليا بين معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي "رام" 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3140 ميللي أمبير، تعمل مزودة خاصية الشحن السريع.

وتعد إمكانيات التصوير من أبرز مميزات الهاتف حيث يأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12+12+8 ميغابيكسل، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وزودت بخاصية التعرف على الوجوه.

ويتعامل هاتف سوني إكسبريا 5 مع مختلف شبكات الاتصال اللاسلكية والخلوية كشبكات LTE وWi-Fi، كما يمكن التحكم به عن بعد عبر إيماءات اليد.