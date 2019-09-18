شركة طيران تسهل حياة المدخنين بتقديم حلوى خاصة خلال السفر

تمكن الركاب الحصول على منتج النيكوتين "LYFT" لشركة "British American Tobacco" على متن الطائرة ابتداءا من 15 سبتمبر/أيلول.

والحلوى عبارة عن حبوب مص مكونة من الألياف النباتية والنيكوتين وقد ظهر المنتج في الأسواق الروسية مؤخرا ولا يمنع في روسيا.

وقال ممثل شركة الطيران: "تدعو الشركة إلى اتباع أسلوب حياة صحي، وفي ظروف حظر التدخين، تسعى الشركة إلى تجنب مخاطر استخدام السجائر من قبل المدخنين على متن الطائرة. ويسهل المنتج الجديد رحلة المدخنين ويؤمن الراحة للركاب الآخرين".

وكشفت مضيفات الطيران سابقا، عن أسرار مخيفة لا يفصحون عنها للمسافرين، وذلك من واقع "قصص رعب" عايشوها في الجو.