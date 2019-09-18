ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية

ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالأمراض التي تسببها السجائر الإلكترونية إلى 7 أشخاص، بعد وفاة رجل أمريكي آخر بالغ من العمر 40 عاما.

نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤلي الصحة الأمريكية قولهم، إن الشخص السابع توفي متأثرا بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية في ولاية كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابته بمرض رئوي حاد.

وصرحت كارين هات، مسئولة الصحة العامة فى مقاطعة تولير "بحزن، نُبلغ عن وفاة أحد سكان مقاطعة تولير المشتبه فى صلته بإصابات رئوية حادة مرتبطة بالتبخير".

حظرت مدينة نيويورك الأمريكية، رسميا، بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات في كافة متاجرها، وذلك بعد انتشار حالات وفاة بين مواطنين بسببها.

أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، أمس الأحد، عن فرض حظر على بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات، إلى جانب التبغ والمنثول، وذلك بعد انتشار أمراض قاتلة على مستوى الدولة، والتي ربطها مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة بالإفراط في تعاطي السجائر الإلكترونية، وفقا لـ"رويترز".

وقال كومو إن دخان السجائر الإلكترونية أمر خطير، معربا عن قلقه من أن التي بنكهة الفواكه والحلوى قد تدفع الشباب إلى إدمان النيكوتين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت عن خطط لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وعبر ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات، وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.