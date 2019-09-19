تحذير جديد من "واتسآب": ميزة "المسح للجميع" لا تعمل مع ملايين المستخدمين

كشفت تقارير صحفية أن ميزة "حذف للجميع" (Delete for Everyone) في تطبيق المراسلة الفورية، واتسآب، لا تعمل بشكل فعال، مشيرة إلى أن ملفات الوسائط المرسلة تبقى في أجهزة مستلمي الرسائل.

واتضح أن الميزة المصممة لتمكن المستخدمين من مسح النصوص والملفات التي أرسلوه عن طريق الخطأ، ما تزال تترك آثار الرسائل.

أين الخلل؟

يرجع الخلل في الميزة إلى وجود اختلاف في الطريقة التي تعمل بها الميزة على أجهزة "أندرويد" وأجهزة "آيفون".

وقد لاحظ الباحث، شيش ساشان، أنه حتى بعد إزالة الرسائل، ستبقى ملفات الوسائط المرسلة إلى مستخدمي "آيفون" في دردشات المستخدمين (الذين مكّنوا إعداد "حفظ إلى الكاميرا" (Save to Camera Roll) على الجهاز، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "The Hacker News" المختص في الأخبار التقنية.

WhatsApp 'Delete for Everyone' Doesn't Delete Media Files Sent to iPhone Usershttps://t.co/QlJbo5YkVY — Shitesh Sachan (@shiteshsachan) September 17, 2019

فعلى الرغم من أن الرسائل المحذوفة التي تحتوي على ملفات الوسائط لن تكون موجودة في "واتسآب"، ستظل الملفات متاحة لمستخدمي "آيفون" الذين مكنوا إعداد "حفظ إلى الكاميرا".

وعلى النقيض من أجهزة "آيفون" تعمل الميزة بشكل مختلف مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، فبمجرد أن استخدام "حذف للجميع"، يتم أيضا مسح ملفات الوسائط المحفوظة في معرض الصور المستلمة.

هل يُصلح "واتسآب" الخلل؟

في اتصال للباحث ساشان بشركة "واتسآب" للابلاغ عن الخلل، قال متحدث باسم الشركة إن الميزة لا تقدم أي ضمان بأن ملفات الوسائط سيتم إزالتها بشكل صحيح من مكان التخزين في الأجهزة.

وأضاف متحدث الشركة للباحث "الغرض من الوظيفة المقدمة عبر"حذف للجميع" هو حذف الرسالة وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط (أو الرسالة) نهائيا"، لافتا إلى أن "التطبيق يركز على وجود الرسالة داخله".

ولا يعد "واتسآب" تطبيق المراسلة الفورية الوحيد، الذي يُعانى من هذه المشكلة، فقد كُشِف مؤخرا أن تطبيق "تلغرام" أيضا يحتفظ بالصور من الملفات المحذوفة في ذاكرة تخزين هاتف المستلمين، لكن الشركة أصدرت منذ ذلك الحين تحديثا يعمل على إصلاح الخلل، ورغم ذلك، لا يبدو أن لدى "واتسآب" خطط فورية لمعالجة المشكلة.

#Telegram messenger patches a #privacy flaw in its "delete for everyone" feature that was not actually deleting shared images from the recipients' devices stored under "/Telegram/Telegram Images/" folder; instead was only deleting it from the chat screen.https://t.co/JNgfUsNYYL — The Hacker News (@TheHackersNews) September 9, 2019

ويعد "واتسآب" تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، إذ يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم ما يجعله تطبيق المراسلة العالمي الأول.