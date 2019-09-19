بينها مطار دبي... قائمة المطارت الأكثر ازدحاما في العالم

ترأس مطار أتلانتا الأمريكي الدولي القائمة، حيث مر عبره 107 ملايين مسافر خلال عام 2018.

وفقًا للتقرير السنوي لعمل المطارات العالمية 2019، ركب 8.8 مليار مسافر الطائرات العام الماضي، وتزداد نسبة المسافرين بـ6.4٪ سنويا.

ويظل مطار أتلانتا الدولي من المطارات الأكثر ازدحاما لمدة 21 عاما وقد ازداد عدد المسافرين فيه بنسبة 3.3 في المئة لعام 2018.

ويمكنك الوصول إلى 80 في المئة من أمريكا بساعتين عبر هذا المطار، وقد مر عبره 107.4 مليون شخص العام الماضي أي ما يقرب مجموع عدد سكان إيطاليا وإسبانيا.

Dubai Airport Launches Free Terminal "Taxi" Service https://t.co/FKp3Cww966 pic.twitter.com/1UMCciqcWu — Ben Schlappig (@OneMileataTime) September 18, 2019

واحتل مطار بكين الدولي ومطار دبي الدولي المركزين الثاني والثالث على التوالي وتبعتها مطارات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي.

Top 3 busiest airports in the world

1. Atlanta-Hartsfield-Jackson Airport

2. Beijing Airport

3. Dubai Airport

Atlanta handled more than 107 million passengers in 2018 and the top 20 handled more than 1.5 billion passengers (17% of global traffic), a 4.7% growth from 2017. pic.twitter.com/Ey0N6F9NIv — Miss Lelo (@MsLeloB) May 21, 2019

وفي حال تحصيل عدد السفرات الدولية فقط فيحتل مطار دبي المرتبة الأولى ويتبعه مطار هيثرو في لندن.

ومن المطارات الأوروبية التي دخلت في المراتب العشر الأولى من حيث العدد الإجمالي للمسافرين، لندن وباريس وأمستردام، ولم تدخل مطارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا القائمة على الإطلاق.