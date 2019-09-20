"بعدما رأيت تماديا في أمر الدنيا"... مؤسس السعودية يوجه نصيحة لشعبه في وثيقة "نادرة"

وجه الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، في وثيقة ترجع إلى أكثر من 98 عاما، نصيحة إلى شعبه عند "حلول النعم وزوال الشدائد".

ففي الوثيقة، التي تحتفظ بها دارة الملك عبد العزيز ضمن الوثائق المحلية في مركز الوثائق التاريخية، كانت النصيحة عامة أورد فيها "ما يجب عليهم بعد أن منّ الله عليهم من نعمة الإسلام والأمن والصحة بعد عام مضى من الشدّة والكرب".

"الركون إلى لهو الدنيا"

وتظهر الوثيقة عناية الملك عبد العزيز بالتواصل مع شعبه عن طريق النصيحة التي تُعمم على مختلف مناطق المملكة وقراءتها على المنابر والأماكن العامة.

ضمن وثيقة تحتفظ بها دارة الملك عبدالعزيز .. الملك المؤسس يوجه نصيحة لشعبه عند حلول النعم وزوال الشدائدhttps://t.co/gQ7lUgGTtl pic.twitter.com/PwU6PX9af9 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) September 19, 2019

وفي نصيحته، يذكرهم بفضل الله ويبدي لهم بعض الملاحظات التي "رآها من التقصير في حق الله والركون إلى لهو الدنيا، ويذكر لهم ما يتحتم عليهم عند ظهور النعم من الشكر ومخافة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة".

ومما جاء في الوثيقة قوله "رأيت بعض التغافل والتمادي في أمر الدنيا واللهو في مطالب الدنيا وهذا شيء ما هو بدليل خير، فالرجاء أن تقوموا على أنفسكم وتناصحوا إخوانكم المسلمين وترجعوا إلى ربكم وتتوبوا إليه".

#السعوديه_العظمى

اقرأ وثيقة عمرها 98 عامًا.. الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ينصح شعبه عند حلول النعم وزوال الشدائد

تحتفظ بها دارة الملك عبدالعزيز ضمن الوثائق المحلية في مركز الوثائق التاريخية

#حمله_نفديك_ياوطن pic.twitter.com/MTDq0gfk4e — فارس 43✨✨✨💚🇸🇦fars (@mrfarsf43a) September 19, 2019

والملك عبد العزيز هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1953.