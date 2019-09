إذا شاهدت 13 فيلم رعب… شركة أمريكية تمنحك 1300 دولار

ذكرت شركة "US Dish" الأمريكية عن مسابقة لمشاهدة 13 فيلماً من أفلام "ستيفن كينج"، بشكل متتابع، أو ما يسمى "Binge watch"، على أن يتم ذلك قبل حلول عيد كل القديسين، أو الهالوين "Halloween"؛ بحسب صحيفة "الوطن".

وتتضمن قائمة الأفلام الـ 13 الأسماء التالية: "Carrie"، "Children Of Corn"، "Christine"، "Creepshow"، "Cujo"، "Dreamcatcher"، "IT"، "The Miist"، "Pet sematry"، "Salem’s lot"، "The shinig"، "Thinner"، "Misery"

بعد إكمال مشاهدة كل الأفلام، سيكون على المتسابق الإجابة على استبيان عن تجربته، بما في ذلك الأحاسيس التي شعر بها عند مشاهدة كل فيلم، واللقطات الأكثر إثارة للرعب، والأفلام المفضلة بالنسبة له، وهل كان يشاهد كل الأفلام وحده أم بصحبة أخرين.

كما سيطلب من المتسابق تقديم جدول بمواعيد النوم والاستيقاظ، للتأكد من أنه قام بمشاهدة كل الأفلام بشكل متصل. سيطالب المتسابق أيضاً بالترويج للمسابقة والشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفائز سيحصل على مبلغ 1300 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الأفلام التي شاهدها، وسيحصل كذلك على "عدة نجاة"، أو "Survival kit"، تحتوي على كشاف كهربائي، وبطانية متنقلة، بالإضافة إلى عدد من الأشياء التي يحتاجها عشاق الأفلام، مثل أكياس الفشار والحلوى، بالإضافة إلى ساعة ذكية مزودة بإمكانية قياس نبضات القلب، للمساعدة على التحكم في الأعصاب أثناء مشاهدة أفلام الرعب.

سيحصل الفائز أيضاً على تذكرة سينما مجانية لواحد من الفيلمين القادمين المأخوذين عن قصص "ستيفن كينج"، وهما "It: Chapter 2"، و"Doctor sleep"، وسيكون من حقه أن يضيف أياً من الفيلمين على الأفلام الـ 13 الخاصة بالمسابقة.

للمشاركة في المسابقة، يجب التسجيل قبل الخامسة مساء من يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع إرفاق موضوع مكتوب، من 200 كلمة، عن الطريقة المفضلة للاحتفال بالهالوين، وأي شيء آخر متعلق بحب المتسابق ومتابعته لأفلام وقصص الرعب.

ويمكن التسجيل عن طريق (صفحة المسابقة) على موقع الشركة.