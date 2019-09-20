رئيس أكبر بنك ألماني: اقترضت من سائقي لعدم امتلاكي سيولة

مر كريستيان سيفينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك"، بوضع مالي صعب، حتى أنه اضطر إلى الاقتراض من سائقه الخاص.

نقلت صحيفة "فيلت" الألمانية اعتراف سيفينج، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغًا ماليًا من سائقه عقب اكتشافه أنه لا يملك السيولة الكافية للحصول على بعض احتياجاته العاجلة أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وعندما سئل سيفينج عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه في تلك اللحظة قال: "لقد اضطررت إلى الاقتراض من سائقي لأنه لم يكن لدي أي أموال نقدية في تلك اللحظة"، مضيفًا أنه كان دينًا قصير الأجل للغاية "لحسن الحظ فقد كنت أمتلك المال" لسداده.

جاء ذلك في سياق تصريحات سيفينج خلال مؤتمر مسائي نظمته صحيفة "راينشه بوست" الألمانية والذي ألقى الضوء خلاله على أوضاعه المالية الخاصة مشيرًا إلى أن أفراد أسرته يؤدون نحو 95% من تعاملاتهم المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه مازال يتعامل بالوسائل التقليدية ومازال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.