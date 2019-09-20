أطفال روس يتعرضون لحروق بالزيت في تركيا... صور

أصيب أطفال روس من مدينة يكاتيرينبورغ بحروق من الزيت الساخن أثناء عرض خاص لتحضير وجبة أمام السياح في فندق تركي.

وتلقى ثمانية أشخاص حروقا شديدة، بينهم طفل روسي، تعرض 27 في المئة من جسده لحروق، ولن يتمكن الآن العودة إلى روسيا، أما الطفل الآخر فتعرض 16 في المئة من جسده لحروق.

Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso Турция.По словам отца пострадавших детей, во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и на зрителей полилось горящее масло. Всего пострадали восемь человек, в том числе его сыновья 10 и 3,5 лет. pic.twitter.com/sYAW8AqIx1 — Youtube Блогер (@ded0608) September 20, 2019

وكانت تلك الليلة الأخيرة للسياح الروس في فندق "Club Paradiso"، تركيا، وخلال العشاء قدم أحد الطهاة عرضا، حيث قام بإضافة زيت إلى السمك تدريجيا لكنه في مرحلة ما أضاف كمية كبيرة من الزيت واشتعلت النيران وحتى دخلت إلى زجاجة الزيت، وبدلا من ترك الزجاجة وإبعادها ضغط الطاهي عليها فانتشرت النيران على الناس، بحسب قناة "زفيزدا".

وأشار أحد شهود العيان إلى أن من ساعد المصابين هم سياح من ألمانيا وهولندا، أما الروس فكانوا يقفون جانبا ويصورون الحدث على الكاميرا.

وأضاف: "كان الطفل يصرخ بشدة، واحترقت ثيابه لكننا تمكنا من إزالتها قبل ذلك".

وأخذ الفندق المسؤولية على عاتقه وتم نقل الأطفال إلى عيادة جيدة، كما دفع تكاليف العلاج، بالإضافة إلى تسديد خسائر تكلفة البطاقات وستغطي شركة التأمين رحلة الأطفال وأمهاتهم.