"أبناؤنا الكلاب"... خطأ إملائي يضع جامعة سعودية في موقف "محرج"

طلاب الجامعة أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.
"أبنائنا الكلاب"
وفي رسالة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا، قال فرع الجامعة "نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد".
#قروبات_ارطبون_العرب_للدعم #أرطبون_العرب— 💚🇸🇦MBS💚🇸🇦بنت سلمان (@ksa_n_MBS) September 19, 2019
😕😕
ماهذا ي جامعه أم القري ؟ pic.twitter.com/ysci28Gpbq
وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة "أم القرى" أن يقع في أخطاء من هذا النوع.
وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.
الجامعة تعتذر..
في المقابل سارعت إدارة الجامعة إلى احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها "أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء".
كيف تفادت #جامعة_أم_القرى هذه الأزمة بإستخدام— عبد الله القرعاوي (@aaq1411) September 20, 2019
٣ استراتيجيات #لإدارة_الازمة👇
وهذا نادرًا ما يحدث👇
*الإعتذار
*التبرير
*كبش الفدا بذكر اسم الشخص الذي أخطأ👌 pic.twitter.com/dmq4ScHyPH
وجامعة أم القرى هي جامعة سعودية تأسست في العام 1950 تحت مسمى كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد، وهي نواة هذه الجامعة، جامعة أم القرى، والكلية الأم فيها.
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