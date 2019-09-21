"أبناؤنا الكلاب"... خطأ إملائي يضع جامعة سعودية في موقف "محرج"

تسبب خطأ إملائي في رسالة بعثتها إدارة فرع جامعة "أم القرى" السعودية بمحافظة القنفذة للطلاب المفصولين أكاديميا، في أزمة بين إدارة الجامعة وطلابها.

طلاب الجامعة أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.

"أبنائنا الكلاب"

وفي رسالة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا، قال فرع الجامعة "نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد".

وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة "أم القرى" أن يقع في أخطاء من هذا النوع.

وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

الجامعة تعتذر..

في المقابل سارعت إدارة الجامعة إلى احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها "أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء".

كيف تفادت #جامعة_أم_القرى هذه الأزمة بإستخدام

٣ استراتيجيات #لإدارة_الازمة👇



وهذا نادرًا ما يحدث👇

*الإعتذار

*التبرير

*كبش الفدا بذكر اسم الشخص الذي أخطأ👌 pic.twitter.com/dmq4ScHyPH — عبد الله القرعاوي (@aaq1411) September 20, 2019

وجامعة أم القرى هي جامعة سعودية تأسست في العام 1950 تحت مسمى كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد، وهي نواة هذه الجامعة، جامعة أم القرى، والكلية الأم فيها.