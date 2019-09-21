تعرف على أسرع لغة في العالم

يتداول سكان الأرض أكثر من 7 آلاف لغة، والكثير منها مشتق من لغات إلا أن الكثير من اللغات تشترك بأشياء كثيرة منها سرعة التحدث بها.

فبحسب دراسة تعتبر سرعة التحدث باللغة أحد مؤشراتها، ويتصف الإيطاليون بأنهم أسرع الشعوب حديثا، لتعتبر لغتهم الأسرع.

فيتحدث الإيطاليون مايصل الى 9 مقاطع صوتية في الثانية، أي الوقت الذي يستغرقه نقل المعلومات، حدد عند 39 بايت في الثانية، أي ضعف سرعة شفرة موريس تقريبا.

على عكس الألمان، حيث يتحدث معظمهم ببطئ، ما بين 5 إلى 6 مقاطع في نفس المدة الزمنية.

وأجرى القائمون على الدراسة دراستهم على نصوص مكتوبة من 17 لغة، من بينها الإنجليزية والإيطالية واليابانية والفيتنامية وغيرها من اللغات.

فقاموا بحساب كثافة المعلومات في كل لغة بالبايتات (نفس الوحدة التي تصف مدى سرعة نقل المعلومات إلكترونيا)، فتبين اللغة اليابانية، التي تمتلك 643 مقطعا لفظيا فقط، لديها كثافة معلومات تبلغ حوالي 5 بايت لكل مقطع، في حين أن اللغة الإنجليزية -مع 6949 مقطع لفظي محتمل- كانت كثافة المعلومات لديها تزيد قليلا عن 7 بايت لكل مقطع، وذلك باستخدام لغتين فقط كمثال.