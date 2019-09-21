نقل هنا الزاهد للمستشفى بعد أيام من زفافها

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد على موقع "إنستغرام" تغريدة تقول "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".
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ونشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق.
بعد أيام على الزفاف الضحم.. #هنا_الزاهد تتعرض لوعكة صحية أثناء #شهر_العسل في #المالديف.. و #أحمد_فهمي ينشر صورة زوجته من سرير المستشفى على #إنستغرام معلقاً: "في ناس مركزة معانا قوي" ثم يسارع لحذف التغريدة بعد دقائق #اخبار_الفن pic.twitter.com/yue4IgZ5V7— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 21, 2019
وذكر فهمي في تغريدته أن هنا قد نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما لشهر العسل خارج مصر.
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