نقل هنا الزاهد للمستشفى بعد أيام من زفافها

أعلن الممثل المصري أحمد فهمي أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد قد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد على موقع "إنستغرام" تغريدة تقول "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on Sep 20, 2019 at 11:53pm PDT

ونشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق.

بعد أيام على الزفاف الضحم.. #هنا_الزاهد تتعرض لوعكة صحية أثناء #شهر_العسل في #المالديف.. و #أحمد_فهمي ينشر صورة زوجته من سرير المستشفى على #إنستغرام معلقاً: "في ناس مركزة معانا قوي" ثم يسارع لحذف التغريدة بعد دقائق #اخبار_الفن pic.twitter.com/yue4IgZ5V7 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 21, 2019

​وذكر فهمي في تغريدته أن هنا قد نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما لشهر العسل خارج مصر.