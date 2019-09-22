فضول الأطفال: هل لدى النمل دم؟

هكذا يتسائل أحد الأطفال حول ما إذا كان لدى النمل والحشرات الأخرى، هذا السائل الذي يعد ضروريا لكثير من الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

هكذا يتسائل أحد الأطفال حول ما إذا كان لدى النمل والحشرات الأخرى، هذا السائل الذي يعد ضروريا لكثير من الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

تقول تانيا لاتي، المحاضرة في كلية الحياة والعلوم البيئية بجامعة سيدني: "الإجابة المختصرة هي أن النمل لديه شيء يشبه الدم، يسميه العلماء "الهيموليمف"، أو "الدم واللمف"، لونه ضاربٌ إلى الصفرة أو الخضرة".

تكون وظيفة الدم في الفقاريات -الحيوانات التي لها أعمدة فقارية- مثل الإنسان، والقطط، والكلاب، والثعابين، والطيور، والضفادع، نقل المكونات المهمة داخل الجسد، إذ ينقل المواد الغذائية من طعامنا، ومخلفاتنا، وينقل كذلك الأكسجين من الهواء إلى باقي أجزاء الجسم ليعمل بشكل صحيح.

لماذا يختلف لونه عن دم الإنسان؟

دم الإنسان أحمر اللون لأنه يحتوي الكثير من الحزم الصغيرة جدا المسماة "خلايا الدم الحمراء"، التي تحمل الأكسجين داخل الجسم.

تقول لاتي "النمل والحشرات الأخرى لديها سائلا داخل أجسادها ينقل هذه المواد أيضا. وعلى الرغم من أن هذا السائل يقوم بجزء من وظيفة الدم لدى الفقاريات، لكنه ليس دما، وبصورة أدق يسمى "الدملِمف".

وتضيف: "هناك اختلاف مهم بين الدم والهيموليمف أو ما يمسى بـ"الدملِمف" هو أن الأخير لا ينقل الأكسجين داخل حسم الحشرات".

ويرجع السبب وراء كون الهيموليمف لدى الحشرات عادة ما يكون مائلا للصفرة أو الخضرة (ليس أحمرا) هو أن الحشرات ليس لديها خلايا دم حمراء.

وعلى خلاف الدم، فإن الهيموليمف لا ينساب عبر الأوعية الدموية مثل الأوردة والشرايين، بدلا من ذلك يملأ التجويف الرئيسي لجسم الحشرات، ويندفع من داخل القلب.

كيف ينتقل الأكجسين داخل النملة؟

قد تتساءل كيف تنقل الحشرات أو النمل الأكسجين داخل أجسامها دون مساعدة خلايا الدم الحمراء، والجواب هو أنه في الحشرات ينتقل الأكسجين إلى أعضائها بطريقة مختلفة جدا عن البشر.

تقول لاتي:

"في البشر، يدخل الأكسجين إلى أجسامنا عن طريق الفم أو الأنف ثم ينتقل إلى الرئتين، وبدورها تنقل الرئتين الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أعضاء الجسم".

وتضيف "لكن، في الحشرات، تتنفس هذه الكائنات من خلال ثقوب صغيرة على جوانب أجسامهم تعرف بالـ"الفتحات التنفسية"، وكل فتحة منها تؤدي إلى أنابيب هواء تسمى القصبة الهوائية والتي تتفرع داخل الجسم بأكمله".

تشير لاتي إلى أن "أنابيب الهواء تنقل الأكسجين مباشرة إلى أعضاء الحشرة دون الحاجة إلى مساعدة خلايا الدم الحمراء".

لكن، لماذا لا نتنفس مثل النمل؟

تقول لاتي: "لا ينجح نظام تنفس الحشرات بشكل جيد مع الحيوانات الكبيرة، لأن الأكسجين لا يمكنه الانتقال لمسافات كبيرة عبر الأنابيب الهوائية للوصول إلى الأعضاء"، مضيفة: "لهذا السبب تكون الحشرات عادة صغيرة الحجم".

وتضيف : "منذ حوالي 250 مليون سنة عندما كان الهواء يحتوي الكثير من الأكسجين، نمت بعض الحشرات إلى أحجام مذهلة، فكان أحد أنواع اليعسوب، على سبيل المثال، له أجنحة بطول متر تقريبا. وهي المسافة التي يخطوها الشخص البالغ في خطوة واحدة!

تستخدم بعض الحشرات الهيموليمف بطرق غير عادية، فعندما يهددها مفترس، يمكن للخنافس -على سبيل المثال- رش الهيموليمف من ركبتيه على المهاجم! قد يبدو هذا طريقة سخيفة للدفاع عن النفس، لكنها فعالة للغاية لأن الهيموليمف يحتوي على مواد كيميائية سامة يمكن أن تؤذي الحيوانات المفترسة أو تقتلها.

فضول الأطفال: سلسلة موضوعات لخبراء تجيب على تساؤلات الأطفال حول ما يجول فى خاطرهم؛ التساؤلات التي قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، وفي بعض الأحيان بديهية، لكنها في الحقيقة جديرة بالرد والتحليل والمناقشة.