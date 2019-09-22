أمريكا تحظر "مدح الإسلام" على حساب أموال الدولة

ويزعم البيت الأبيض أن برنامج في دراسة الشرق الأوسط يهتم بشكل مفرط بالإسلام، ووفقا لنواب في وزارة التعليم تقوم الدراسة بتعزيز الأيديولوجية الإسلامية والتأكيد على الجوانب الإيجابية للعقيدة الإسلامية، ولكن ليس المسيحية أو اليهودية، بحسب صحيفة "إندبندنت".

وأعلن ممثلو الجامعات أنهم سيقدمون تفاصيل البرنامج لوزارة التعليم، وفي حال لم يوافق عليه النواب سيتم توقيف التمويل الحكومي للبرنامج.

وبدأت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس التحقيق في الأمر بعد شكوى من أحد أعضاء الكونغرس الجمهوري، حيث لفت انتباهه مؤتمر حول قطاع غزة الذي برأيه ينحاز ضد إسرائيل ولمعاداة السامية، وخاصة تم ملاحظة مغني الراب الذي كان يقدم أغنية معادية للسامية.