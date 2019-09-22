إنفانتينو: إيران تؤكد حضور النساء في المباراة الدولية المقبلة

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه حصل على "تأكيد" من السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

وتوفيت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم، وذلك بحسب "رويترز".

وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا "نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت".

وأضاف "حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران".

وتابع رئيس الفيفا "هذا أمر مهم جدا ولم يحدث في إيران منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة".

وكان إنفانتينو قد أعلن، في وقت سابق، إن الوقت حان لتسمح إيران بدخول المشجعات إلى الملاعب وتوقع "تطورات إيجابية" بداية من المباراة المقبلة على أرضها في أكتوبر المقبل.

وقال إنفانتينو، في بيان للفيفا، "نأمل أن يرحب اتحاد كرة القدم الإيراني والسلطات المحلية بمطالباتنا المتكررة بمعالجة هذا الموقف غير المقبول".

وأضاف "موقفنا واضح وصريح، يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران، وحان الآن وقت تغيير الأوضاع".

وتستضيف إيران، التي تأهلت لكأس العالم خمس مرات وشاركت في آخر نسختين، كمبوديا يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول في أول مباراة على أرضها بتصفيات كأس العالم 2022.