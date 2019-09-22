انتهاك القانون الأمريكي وإجبار مراهقة على خلع حجابها... إليكم القصة كاملة

فاطمة عبد الرحمن وهي أول عضوة ترتدي الحجاب في المنتخب الوطني الأمريكي للاسكواش، بالإضافة إلى أنها احتلت المركز الخامس في نفس اللعبة لفئة الناشئين في مجموعتها العمرية.

قالت فاطمة، التي تبلغ من العمر 13 سنة "إن الحجاب جزء مني، إنه شيء أرتديه يوميا، إنه جزء من حياتي اليومية. أنا فخورة بارتداء الحجاب".

ولكن عندما توجهت للمشاركة في أول مسابقة دولية لها إلى تورنتو الكندية، طلب منها موظفي الخطوط الجوية الكندية، أثناء دخولها إلى الطائرة، أن تخلع الحجاب وتكشف عن رأسها.

الخطوط الكندية تجبر فتاة مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب



- فاطمة عبد الرحمن (13 عاما) تحمل الجنسية الأمريكية



- اجبرت على خلع حجابها أمام الركاب ورفضت الخطوط طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص



مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يقاضي الخطوط #كندا #أمريكا pic.twitter.com/QUoAwbNViO — عالم الأخبار (@news_al3alm) September 22, 2019

وبعد أن نظر وكيل الشركة إلى صورتها في جواز السفر ومن ثم نظر إليها، قال لها " لا يوجد توافق، يجب أن تخلعي الحجاب"، مشيرا إلى ما ترتديه على رأسها.

ولكن فاطمة، التي تقطن في كاليفورنيا الأمريكية، رفضت في البداية، وقالت له "لا يمكنني ذلك"، ولكنه أصر على ذلك، وفق قناة "إي بي سي" الإخبارية.

ولكن الموظف ظل على إصراره، مقابل إصرارها على الرفض وذلك "لأسباب دينية"، بعدها تدخلت موظفة من شركة الطيران وأرغمتها على خلع الحجاب، لكي تتمكن من الصعود إلى الطائرة.

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يشتكي الخطوط الجوية الكندية لإجبارها لاعبة الإسكواش الأمريكية فاطمة عبدالرحمن (13) عاماً على نزع حجابها أمام ركاب الطائرة رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات. pic.twitter.com/he6NlrPtQn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 22, 2019

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبة فاطمة بضرورة توفير "خصوصية" كما ينص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وأكدت فاطمة أن الحجاب لم يكن يغطي وجهها، حيث كان باستطاعة ممثل الشركة معرفة ما إن كان الشخص نفسه، وقالت إنها رأت رجلا يرتدي قبعة ولم يطلب منها أن يرفعها أو يزيلها عن رأسه مع أنها كانت تغطي رأسه.

. @AirCanada pls explain why you pulled aside my 12yr old sister for flight 758 making her take off her hijab AT THE GATE?? AFTER she already passed security??



Thx for ruining her experience as the first U.S. National Team Squash player in Hijab + her first time traveling alone — Sabreen Abdelrahman (@Sabreen_magdy) August 1, 2019

وأضافت أن هذا التصرف جعلها تشعر بـ"التمييز ضدها".

وكشف محامي أسرة فاطمة، عماد رفيقي، أن شركة الطيران الكندية انتهكت قوانين الولاية، وذلك لعدم توفير مساحة خاصة لخلع الحجاب.

وأوضح رفيقي أنهم منحوا شركة "طيران كندا" أسبوعين للرد على شكواهم.