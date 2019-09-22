مصر تطور دواء لعلاج مرض السكري عبر الكلى

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن إحدى شركات الدواء الوطنية استطاعت انتاج دواء لعلاج مرض السكري.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، الدواء يعد الأول من نوعه في مصر لعلاج السكري عن طريق الكلى، وليس "البنكرياس"، عن طريق المادة الفعالة "امباجليفلوزين" مع "متفورمين".

وأضافت الصحيفة، أن التجارب والدراسات العلمية أثبتت فعالية الدواء في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.

#الشروق| طرح أول دواء مصري يخفض السكر عبر الكلى وليس البنكرياسhttps://t.co/IdCyB01igE pic.twitter.com/zV5QDVXrHk — Shorouk News (@Shorouk_News) September 22, 2019

وقال أستاذان لأمراض الباطنة والسكر في كلية الطب بجامعة القاهرة، إن الدواء المصري مازال حديثا في الأسواق، وأن الدراسات والأبحاث التي تمت على "امباجليفلوزين"، تشير لكونه يخفض مستويات السكر عن طريق الكلى، وليس له علاقة بـ"البنكرياس" كغيره من العلاجات.

وأوضحت ابتسام زكريا، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، هناك 3 أدوية مستوردة متوفرة في الأسواق تعمل بهذا النمط، إلا أنه الدواء المصري الوحيد، والذي يحتوي على "امباجليفلوزين" مع "متفورمين".

وأكدت أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن الأبحاث العالمية تؤكد أن هذا الدواء يحمي القلب ويقلل حدوث أمراض شرايين القلب، ويقلل دخول المريض للمستشفى بسبب فشل القلب.

وقال استشاري أمراض السكر والغدد الصماء والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة د.شريف الهواري، إن الدواء الجديد مفيد جدا لمرضى السكر المصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد في تقليله، كما أنه مفيد للغاية لمرضى السكر ممن لديهم وزن زائد لأنه يقلل الوزن بصورة ملحوظة.