بالفيديو... الصحف العالمية تبرز إنقاذ حارس إنبي "الخرافي" أمام بيراميدز

احتفت الصحف العالمية بالإنقاذ المذهل الذي قام به حارس مرمى نادي إنبي المصري خلال مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز في الجولة الأولى من الإيجيبشن ليغ.

وخسر إنبي أمام بيراميدز خلال المباراة التي قدم فيها حارسه مستوى رائعا بأربعة أهداف دون رد.

واستطاع حارس إنبي محمود جاد أن يتصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب بعدما أبعد الكرة برأسه، ولكن الكرة وصلت لأحد لاعبي بيراميدز الذي قام بتسديدها في المرمى الخالي، قبل أن يقوم الحارس بحركة بهلوانية لينقذ مرماه.

Holy shit 😂 Egyptian goalkeeper 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/0XrTm0Zsg4 — Tommy Rooney (@TomasORuanaidh) September 22, 2019

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن حارس إنبي قام بحركة بهلوانية لينقذ مرماه من هدف كان المستحيل التصدي له.

وعلقت الصحيفة عبر حسابها بتويتر:"حارس مذهل في مصر".

Egyptian goalkeeper goes viral with incredible acrobatic recovery save after racing out of his own penalty area to make clearance...but is unable to prevent his side losing 4-0 https://t.co/SDYUVoiLjU pic.twitter.com/VjngzPiCLH — MailOnline Sport (@MailSport) September 22, 2019

ووصف موقع "يو إس توداي"، تصدي محمود جاد بالعمل البهلواني الذي حرم بيراميدز من هدف مؤكد.

واعتبر موقع "سبورت بيبل" إنقاذ حارس إنبي أمام بيراميدز بأنه مذهل ولا يمكن أن تصدق ذلك إلا إذا كنت تشاهد حارسا عملاقا مثل مانويل نوير نجم منتخب ألمانيا.

The keeper rushed out to head the ball away before being caught stranded 30 yards from goal... 😳



He sprinted back towards his own net before making one of the most incredible goals you'll ever see. Take a bow son! 👏https://t.co/XpyykanOx2 — SPORTbible (@sportbible) September 22, 2019

وأكد موقع "وان فوتبول" أن تصدي حارس إنبي محمود جاد قلما ستراه خلال مشاهدتك للعبة كرة القدم، وربما تراه الأفضل على الإطلاق.

Maverick goalkeeping from Egypt pic.twitter.com/f1bFUWptMU — James Dart (@James_Dart) September 22, 2019

محمود جاد من ناشئين إنبي مواليد ١٩٩٨ لعب في منتخب الشباب، وأول مشاركة له مع إنبي في الفريق الأول كانت في بطولة الدوري الموسم الماضي.