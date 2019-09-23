على خطى الأميرة ديانا... الأمير هاري ينطلق مع زوجته وابنه الصغير إلى أفريقيا

وزارت والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا، جنوب أفريقيا عام 1997، كما تم التقاط صورة لها في أنغولا وهي تمشي في حقل ألغام، في حملة ضد الألغام الأرضية.
Marking 20 yrs since Princess Diana’s walk through Angolan minefield, UK announces new support to clear landmines: https://t.co/l0DLtUGz4X pic.twitter.com/fNIR8sMLPT— DFID (@DFID_UK) April 4, 2017
وكتب هاري على إنستغرام، في وقت سابق: أفريقيا (هي) منطقة من العالم كانت على مدار العقدين الماضيين موطناً ثانياً لي.
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وستمضي الأسرة ثلاثة أيام معاً في أكبر مدن جنوب أفريقيا كيب تاون، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها المشاريع الاجتماعية والبيئية ويلتقيان ممثلين عن الأديان وقادة شباب.
وبعد ذلك، سيشارك هاري بمفرده في بوتسوانا وأنغولا وملاوي، بزراعة الأشجار في محمية طبيعية ويشهد تمرين لمكافحة الصيد الجائر ويزور مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز).
وسينضم هاري مرة أخرى إلى ميغان في جنوب أفريقيا في الأول أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من إنهاء رحلتهم إلى يوهانسبرغ.
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