على خطى الأميرة ديانا... الأمير هاري ينطلق مع زوجته وابنه الصغير إلى أفريقيا

انطلق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر، اليوم الاثنين، في رحلة رسمية إلى جنوب أفريقيا لمدة عشرة أيام.

وزارت والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا، جنوب أفريقيا عام 1997، كما تم التقاط صورة لها في أنغولا وهي تمشي في حقل ألغام، في حملة ضد الألغام الأرضية.

Marking 20 yrs since Princess Diana’s walk through Angolan minefield, UK announces new support to clear landmines: https://t.co/l0DLtUGz4X pic.twitter.com/fNIR8sMLPT — DFID (@DFID_UK) April 4, 2017

وكتب هاري على إنستغرام، في وقت سابق: أفريقيا (هي) منطقة من العالم كانت على مدار العقدين الماضيين موطناً ثانياً لي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Сен 2019 в 5:57 PDT

وستمضي الأسرة ثلاثة أيام معاً في أكبر مدن جنوب أفريقيا كيب تاون، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها المشاريع الاجتماعية والبيئية ويلتقيان ممثلين عن الأديان وقادة شباب.

وبعد ذلك، سيشارك هاري بمفرده في بوتسوانا وأنغولا وملاوي، بزراعة الأشجار في محمية طبيعية ويشهد تمرين لمكافحة الصيد الجائر ويزور مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز).

وسينضم هاري مرة أخرى إلى ميغان في جنوب أفريقيا في الأول أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من إنهاء رحلتهم إلى يوهانسبرغ.