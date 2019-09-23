بعد فوز ميسي بجائزة الأفضل... رونالدو "العميق" ينتظر بزوغ الفجر (صورة)

وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى جماهيره اليوم الإثنين، عقب اختتام حفل مسابقة الأفضل لموسم 2019.

وفاز غريم رونالدو السابق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني بجائزة الأفضل لموسم 2019 بعدما حصل على أعلى النقاط، بينما حل رونالدو ثالثا خلف فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول.

وتواجد الثلاثي ضمن تشكلية الأفضل لعام 2019، وضمت التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

بينما تواجد في الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، البلجيكي إدين هازارد (ريال مدريد)، الهولندي فرانكي دي يونج (برشلونة)، وفي الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" بعد دقائق من الإعلان عن فوز ميسي بجائزة الفيفا للاعب الأفضل في الموسم الماضي: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائما".

يذكر أن رونالدو غاب عن حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل أو "ذا بيست" الذي أقيم مساء اليوم بمدينة ميلانو الإيطالية، وأرجع البعض غياب النجم البرتغالي إلى معاناته من إصابة عضلية.