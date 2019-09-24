بعدما وصفه بميسي مصر... مورينيو ينتقد محمد صلاح (فيديو)

انتقد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، أداء اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة تشيلي التي أقيمت يوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو خلال تواجده بالاستديو التحليلي للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، "كان يتعين على محمد صلاح بذل المزيد من الجهد خلال العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة".

ورأى مورينيو أن صلاح أخفق عنددما ترك الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد يتعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، إذ لم يعود إلى الخلف قليلا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي "البلوز".

Jose Mourinho: "Mo Salah has to make a bigger effort" pic.twitter.com/MRof8tcAKD — Football Daily (@footballdaily) September 23, 2019

حسم ليفربول المباراة لصحالحه بهدفين لهدف، ولكنه عاني خلال المباراة التي استطاع فيها العملاق اللندني أن يقلص الفارق قبل النهاية بـ 20 دقيقة.

وسبق لمورينيو تدريب محمد صلاح خلال ولايته في فريق تشيلسي موسم 2014، ولكنه لم يكن يشرك النجم المصري كثيرا وهو ما اضطر صلاح إلى الرحيل إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة ليفربول.

وكان مورينيو أثنى على صلاح في وقت سابق خلال تحليه لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بثمن نهائي أمم أفريقيا 2019 والتي خسرتها مصر بهدف نظيف لتودع البطولة، حيث قال "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين".

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.