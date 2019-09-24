ثمنها يصل إلى 6 مليون يورو...العثور على لوحة قديمة في منزل سيدة مسنة في باريس

عثر، اليوم الثلاثاء، على لوحة للفنان الإيطالي جيوفاني تشيمابوي، تعود لأوائل عصر النهضة، تم اكتشافها وهي معلقة بين مطبخ وغرفة جلوس في منزل سيدة تبلغ من العمر 90 عاما في بلدة كومبيان شمالي فرنسا.

موسكو - سبوتنيك.نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن، فيلومين وولف، ممثلة مكتب التقييم التي اكتشفت اللوحة: ""من النادر أن نرى لوحة في مثل هذه الحالة الممتازة. اعتقدت على الفور أنها لشخص من أوائل الإيطاليين. ومع ذلك، لم أكن أتخيل أنه سيكون تشيمابوي نفسه".

يذكر أن اللوحة تبرز آلام السيد المسيح، وهي على الأرجح جزء من لوحة مزدوجة رسمت في عام 1280. وكان أفراد العائلة الذين اكتشفوا تحفة في منزلهم، على يقين بأن اللوحة كانت أيقونة أرثوذكسية عادية.

هذا وتلقى بيت المزاد في كومبيان في حزيران/ يونيو الماضي طلبا بـ "إزالة القمامة" في بيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاماً. بدوره، توجه بيت المزاد إلى مكتب "تركين" للتقييم بطلب فحص اللوحة.

وتبين أنها تعود لريشة الفنان تشيمابوي (1240-1302 م)، وتتراوح القيمة السوقية للوحة ما بين 4 إلى 6 ملايين يورو ( أي 4.4- 6.6 مليون دولار). وتم تحديد موعد المزاد في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.