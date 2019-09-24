استطلاع: المواطن العربي أكثر تفاؤلا من المواطن الأوروبي والأردنيين في الصدارة

وأظهر الاستطلاع أن مواطني الشرق الأوسط يتمتعون بنظرة متفائلة للمستقبل أكثر من المناطق الأخرى في العالم، 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنفسهم متفائلين، كما سجلت هذه المنطقة في جميع الأسئلة التسعة معدلات أعلى من المتوسط العالمي، وخصيصا أظهر سكان الشرق الأوسط تفاؤلهم بشأن قدرة البشرية على إنقاذ كوكب الأرض من تغيرات المناخ.

وشمل الاستطلاع كل من البلدان العربية التالية: السعودية والأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان، واعتبر 70 في المئة من الأردنيين أنفسهم أنهم متفائلين في العموم، بينما قال 61% من سكان المملكة العربية السعودية إنهم "متفائلون".

واعتبر 50 في المئة فقط من الأوروبيين أنفسهم أنهم متفائلين، أما بالنسبة للمواطنين الروس فكانت نسبة تفاؤلهم 65 في المئة ودخلت كل من إندونيسيا والبرازيل وكينيا والأرجنتين بين الدول الأكثر تفاؤلا، وفي المجموع اعتبر سكان العالم بنسبة 56 في المئة على أنهم متفائلين.

شارك في الدراسة 20 ألف شخص على الصعيد العالمي من 23 دولة، وجاء توزيع العينة على أساس المنطقة الجغرافية والجنس والعمل والحالة الاجتماعية والدخل؛ وجرى استطلاع آراء المشاركين حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالمستقبل وحفز التغيير الإيجابي للأجيال المقبلة على المستويات الفردية والمحلية والعالمية بما في ذلك الاستدامة، والتقدم الاقتصادي، والتقنية، والسفر، فضلا عن التغير المناخي.