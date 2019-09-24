بالفيديو... أهداف يوفنتوس وبريشيا (2-1) في الدوري الإيطالي

عدل نادي يوفنتوس الإيطالي تأخره ليفوز 2-1 على بريشيا ويعتلي قمة، الكالتشيو، اليوم الثلاثاء، في مباراة شهدت عودة ماريو بالوتيلي للكرة الإيطالية من جديد.

منح ألفارو دوناروما التقدم مبكرا للضيوف على استاد ماريو ريجامونتي، لكن يوفنتوس رد عن طريق جون كانسيلور وميراليم بيانيتش قبل وبعد الاستراحة.

أهداف لقاء || بريشيا 2x1 يوفنتوس || pic.twitter.com/rV33nkQThB — ⚽️ Goals ⚽️ (@Goalhv) September 24, 2019

وظهر بالوتيلي لأول مرة مع النادي المنتمي لمسقط رأسه عقب إكماله لإيقاف دام لأربع مباريات، والذي تم توقيعه عليه عقب مباراة أولمبيك مرسيليا الموسم الماضي بينما لعب الضيوف بدون كريستيانو رونالدو في ظل تعافيه من الإصابة.

وتجاوز فريق المدرب ماوريتسيو ساري مباراة مثيرة ليواصل بدايته التي لم يخسر فيها خلال الموسم، ليحصد 13 نقطة ويظل على قمة جدول الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان.

بيرشيا 1 × 2 يوفنتوس | أهداف اللقاء " 🎥



VIA: @FasterGoal pic.twitter.com/i4igexJ7Vp — Faster Goal (@FasterG43181594) September 24, 2019

ومع ذلك، فإن إنتر يمكن أن يعود إلى القمة بتغلبه على لاتسيو على استاد سان سيرو غدا الأربعاء، بينما سيكون التعادل كافيا لدفع فريق المدرب أنطونيو كونتي نحو قمة الترتيب بفارق الأهداف.