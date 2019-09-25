سويسرا تصبح أول دولة في العالم بنظام دفع خاص في وسائل النقل

يستقل معظم سكان العالم وسائل النقل العامة بعد أن يقوموا بدفع أجرة النقل قبل ذهابهم إلى الوجهة المطلوبة باستخدام بطاقات خاصة أو من خلال الدفع النقدي.

القاعدة العامة في استخدام وسائل النقل بدفع الأجرة قبل التحرك، ستشهد تغييرا، حيث ستعتمد سويسرا نظاما خاصا تصبح من خلاله أول دولة في العالم تتيح لمستخدمي المواصلات العامة في كامل شبكتها الدفع بعد إنهاء رحلاتهم.

وقامت الحكومة بتجربة هذا النظام الجديد في العام الماضي، ليستخدمه حوالي 90 ألف شخص، وهو نظام لتحصيل الأجرة بعد الرحلة.

سيقوم الراكب بالتسجيل في النظام الجديد بداية رحلته على هاتفه الجوال مع ركوبه وسيلة المواصلات العامة، وعندما ينتهي من رحلته، يدخل هذه البيانات، وسيحسب التطبيق السعر الإجمالي للرحلة.

وفي حالة نسي الراكب التسجيل في نهاية الرحلة، فبمجرد نزوله من على متن الحافلة أو قطار الأنفاق سيذكره التطبيق بتمريره على جهاز الحساب.

وبحسب القائمين على الرحلات، إن المستخدمين يقدرون "الرحلات التلقائية" ويحصلون على أفضل سعر، وستقدم هذه الخدمة بشكل كامل في 2020.