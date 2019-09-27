أول ظهور للممثلة هنا الزاهد بعد أزمتها الصحية

وظهرت هنا الزاهد، بصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث طمأنت بها متابعيها، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله"، بحسب موقع "هن".

وكان تقرير تلفزيوني قد كشف أخيرا عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها الممثلة المصرية، هنا الزاهد، وذلك بعدما أجلت عودتها إلى القاهرة، التي كان من المقرر لها الأربعاء الماضي.

View this post on Instagram 🦋 A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on Sep 10, 2019 at 6:27am PDT

وذكر برنامج "ترندنغ" على قناة "إم بي سي 4"، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء جراحتها وفترة ملاحظتها، ستعود هنا الزاهد إلى القاهرة برفقة زوجها الممثل أحمد فهمي، ما سيجعلهما لن يتمكنا من حضور حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحمد فهمي أعلن، بداية الأسبوع الحالي، أن زوجته ستخضع لجراحة في سنغافورة، في حالة عدم وجود تحسن في حالتها الصحية.