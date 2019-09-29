هكذا نعى الفنان السعودي راشد الماجد الحارس الشخصي للملك سلمان

نعى الفنان السعودي راشد الماجد، عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان.

وكتب الماجد على صفحته بموقع "تويتر": "‏أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين والشعب السعودي كافة في وفاة إبن الوطن البار ‎عبدالعزيزالفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته، وإنا لله و إنا إليه راجعون".

أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد الأمين والشعب السعودي كافة في وفاة أبن الوطن البار #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجّل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته.



وإنا لله و إنا إليه راجعون — راشد الماجد (@RashedTV) September 29, 2019

وقُتل صباح اليوم الأحد، الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.